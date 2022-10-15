Серьезная авария в Минске: скорая помощь въехала в такси 3 15.10.2022, 13:11

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ЧП случилось на пересечении улиц Суражской и Фабрициуса.

Серьезная авария произошла в Минске: скорая помощь въехала в такси. Происшествие случилось в 12 ночи на пересечении улиц Суражской и Фабрициуса, сообщает ГАИ.

За рулем автомобиля скорой помощи был 36-летний водитель. Он ехал в направлении улицы Щорса с включенными проблесковыми маячками, когда столкнулся с «Ниссаном», который поворачивал налево с Фабрициуса на зеленый свет.

В результате ДТП травмы получили четыре человека: водитель и пассажир такси, а также двое медиков. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

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