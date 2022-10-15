Ученые выяснили, сколько времени у людей современного вида ушло на победу над неандертальцами 6 15.10.2022, 13:31

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фото: ©Sebastian Willnow/AFP

Первая встреча прошла не в пользу Homo sapiens.

Археологические находки в Европе достаточно давно заставили исследователей предположить, что в некоторых регионах наши предки, вышедшие 70 тысяч лет назад из Африки, жили бок о бок с неандертальцами. И соседство продолжалось на протяжении пяти-шести тысяч лет. Возможно, с неандертальцами расправились в гораздо более сжатые сроки, пишет Naked Science.

По современным оценкам, генетические пути двух представителей рода Homo разошлись примерно 650 тысяч лет назад. Предки людей современного вида (Homo sapiens) обитали в Африке, а предки неандертальцев (Homo neanderthalensis) жили на севере — в Европе и Азии.

Примерно 210 тысяч лет назад наши чернокожие предки пошли на север: именно так датировали череп древнейшего европейского сапиенса (или метиса с неандертальцем), найденный в Греции. Но тогда их что-то остановило: все потомки этой группы погибли, не оставив следа в генах современных людей. Скорее всего, их просто истребили неандертальцы, которые, судя по некоторым находкам, были более продвинутыми, чем их дальние родственники.

Через 140 тысяч лет люди опять собрались на выход из Африки. И в этот раз все пошло удачнее. Во-первых, они принесли с собой технологию, о которой не знали неандертальцы, что очень помогло Homo sapiens в отвоевывании себе места под солнцем Севера. Во-вторых, они скрещивались с неандертальцами. Мы рассказывали, что на Ближнем Востоке это происходило чаще, чем в Европе, — именно этим ученые объясняют большее, по сравнению с современными европейцами, количество неандертальских генов у современных азиатов.

Часть сапиенсов ушла на восток, но многие остались в Европе, где вытеснили неандертальцев (впрочем, как именно это случилось, до сих пор спорят). Археологические раскопки на территориях современных Испании и Франции принесли свидетельства того, что два вида Homo обитали в одних и тех же местах и даже в примерно одно время. Но не вполне ясно, как долго продолжалось такое сосуществование — или сколько времени понадобилось нашему предку для того, чтобы истребить родственников.

В журнале Scientific Reports опубликована работа, авторы которой попытались ответить на этот вопрос. Они проанализировали набор данных по 56 артефактам неандертальцев и современных людей (по 28 для каждой группы) из 17 археологических памятников во Франции и на севере Испании. Также исследователи изучили еще десять образцов останков неандертальцев из того же региона.

Отношение находок к тому или иному виду людей определили ранее. В первой группе оказались артефакты шательперонской археологической культуры (неандертальцы), а во второй — орудия протоориньякской культуры, которую связывают с кроманьонцами. Для большей точности все образцы еще раз датировали радиоуглеродным методом.

Полученные результаты исследователи внести в модель и с помощью метода оптимальной линейной оценки и байесовской статистики определили предположительный диапазон самых ранних и поздних дат, когда неандертальцы и люди современного вида появились и (в случае неандертальцев) исчезли из этих мест.

Авторы обнаружили, что артефакты неандертальцев появились в регионе 44 248 — 45 343 года назад, а исчезли между 39 894 и 39 798 годами назад. Дата вымирания неандертальцев, основанная на анализе их останков, — от 40 870 до 40 457 лет назад. А вот современные люди впервые появились в этих регионах между 42 653 и 42 269 годами назад. Получается, два вида людей сосуществовали там от 1400 до 2800 лет.

Это очень узкий промежуток: ранее продолжительность европейского соседства двух видов рода Homo оценивали в пять-шесть тысяч лет. Но получается, что наши предки оказались энергичнее, чем думали ученые, и вытеснили светлокожих северных родственников как минимум в два (а то и три) раза быстрее.

Чтобы подтвердить эти выводы, желательно подвергнуть такому же анализу все остальные образцы из Европы того времени. Но уже полученные результаты очень интересны. Можно уверенно говорить, что в начале верхнего палеолита на западе Европы неандертальцы и Homo sapiens сосуществовали, но недолго. Точный характер этого сосуществования еще предстоит выяснить.

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