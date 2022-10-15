Белорусских спортсменов не допустили к участию в Европейских играх - 2023 5 15.10.2022, 13:46

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Соревнования пройдут в Кракове летом.

Белорусским и российским спортсменам не дадут участвовать в Европейских играх — 2023. Европейские игры — 2023 пройдут в Кракове летом.

«При нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно», — заявил президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос, сообщает pressball.by.

В 2019-м Минск принимал Европейские игры у себя.

После нападения России на Украину российские и белорусские атлеты попали в бан на международных соревнованиях.

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