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Белорусских спортсменов не допустили к участию в Европейских играх - 2023

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  • 15.10.2022, 13:46
  • 1,486
Белорусских спортсменов не допустили к участию в Европейских играх - 2023

Соревнования пройдут в Кракове летом.

Белорусским и российским спортсменам не дадут участвовать в Европейских играх — 2023. Европейские игры — 2023 пройдут в Кракове летом.

«При нынешних обстоятельствах участие российских и белорусских спортсменов невозможно», — заявил президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос, сообщает pressball.by.

В 2019-м Минск принимал Европейские игры у себя.

После нападения России на Украину российские и белорусские атлеты попали в бан на международных соревнованиях.

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