Иван Яковина: В Кремле приняли решение оставить Херсон и весь правый берег Днепра 7 15.10.2022, 13:48

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Иван Яковина

У российской армии нет ресурсов для удержания обороны.

Херсон и весь правый берег области, вероятно, уже в скором времени будут освобождены от российской оккупации. В Кремле приняли решение оставлять этот участок фронта. Такое мнение в своем блоге в YouTube высказал журналист, военный и политический обозреватель Иван Яковина.

«Россия сейчас, видимо, либо уже приняла решение, либо очень серьезно рассматривает вариант сдачи правого берега Херсонской области, отвода своих войск оттуда. РФ хочет получить за это что-то от Украины. Получит? Думаю, скорее нет, чем да. На серьезность намерений России сбросить правый берег вместе с Херсоном указывают готовящиеся репрессии против этих турбоватников, убертурбопатриотов, мегафашистов и исчезновение Гиркина», - рассказал Яковина.

Он подчеркнул, что у российской армии нет ресурсов для удержания правого берега. В Кремле это, вероятно, понимают.

«Даже невоенный человек, глядя на карту военных действий, понимает, что правобережье Херсонской области Россия удержать не сможет. Это просто нереально. Правый берег Херсонской области они оставят в любом случае. Либо как «жест доброй воли", либо их оттуда просто выбьют», - сообщил журналист.

Он прогнозирует переброску войск, которые сегодня держат правый берег Херсонщины, на участки фронта в Запорожской и Луганской областей. Цель - остановить контрнаступление ВСУ.

«План Путина, как я понимаю, достаточно простой сейчас: сократить линию фронта максимально, перезимовать, во время зимовки обучить войска, отремонтировать технику, модернизировать ее, а весной снова пойти в атаку и попытаться захватить оставшуюся часть Украины», - констатировал Яковина.

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