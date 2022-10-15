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Замкомандира полка Калиновского Вадим Кабанчук дал интервью The New York Times

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  • 15.10.2022, 13:57
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Замкомандира полка Калиновского Вадим Кабанчук дал интервью The New York Times

У белорусских добровольцев есть две цели.

Вадим Кабанчук, заместитель командира полка имени Кастуся Калиновского, состоящего в основном из белорусов, дал интервью авторитетному американскому изданию The New York Times.

«У нас две цели. Мы помогаем Украине сражаться с Россией и приближаем время освобождения Беларуси от Лукашенко», - говорит Вадим Кабанчук.

«Лукашенко держится у власти так долго главным образом благодаря поддержке Путина. Если ресурсы Путина в Украине иссякнут, он не сможет оказывать Лукашенко ту же поддержку, что и прежде», - продолжает Вадим Кабанчук в интервью, которое он дал во время своего визита в столицу Польши Варшаву, где он находился, в частности, для набора добровольцев среди внушительной по численности белорусской диаспоры.

Кабанчук отметил, что основную опасность для Лукашенко представляют не военное нападение его политических противников с территории Украины, а его зависимость от Кремля, в союзе с которым он находится.

«У него не осталось пространства для маневра, - говорит Вадим Кабанчук, - ранее он вилял между Россией и Западом, но сейчас он слишком сильно повязан с Путиным. Они оба пойдут ко дну на этом «Титанике».

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