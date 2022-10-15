Украинские бойцы уничтожили вражескую технику высокоточным 155-мм снарядом Excalibur 1 15.10.2022, 14:07

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Видео было снято в Херсонской области.

На Херсонском направлении наши защитники разгромили технику оккупантов управляемым 155-мм снарядом Excalibur.

Видео опубликовали на фейсбук-странице благотворительного фонда «Повернись живим».

Как рассказали в фонде, аэроразведчики нашли с помощью беспилотника «Лелека-100» технику оккупантов, а затем артиллеристы уничтожили ее одним мощным ударом.

Как отмечается, работали высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur калибра 155 мм. Вести им огонь можно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО. К примеру, из американской гаубицы M777 либо французской CAESAR.

Excalibur поражает объекты на расстоянии до 70 км. Имеет спутниковую навигацию, а значит, для точного выстрела цель не нужно подсвечивать лазером. Необходимо только знать ее координаты. Их разведывают, в частности, с помощью беспилотников «Лелека-100».

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