Украинские бойцы уничтожили вражескую технику высокоточным 155-мм снарядом Excalibur

Украинские бойцы уничтожили вражескую технику высокоточным 155-мм снарядом Excalibur1
- 15.10.2022, 14:07
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Видео было снято в Херсонской области.
На Херсонском направлении наши защитники разгромили технику оккупантов управляемым 155-мм снарядом Excalibur.
Видео опубликовали на фейсбук-странице благотворительного фонда «Повернись живим».
Как рассказали в фонде, аэроразведчики нашли с помощью беспилотника «Лелека-100» технику оккупантов, а затем артиллеристы уничтожили ее одним мощным ударом.
Как отмечается, работали высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur калибра 155 мм. Вести им огонь можно из любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО. К примеру, из американской гаубицы M777 либо французской CAESAR.
Excalibur поражает объекты на расстоянии до 70 км. Имеет спутниковую навигацию, а значит, для точного выстрела цель не нужно подсвечивать лазером. Необходимо только знать ее координаты. Их разведывают, в частности, с помощью беспилотников «Лелека-100».