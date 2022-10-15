«Реакция белорусского народа может быть достаточно яростной» 15.10.2022, 14:13

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Урмас Рейнсалу

Глава МИД Эстонии назвал два сценария развития ситуации в Беларуси.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью delfi.ee высказался по общественно-политической ситуации в Беларуси, а также рассказал про опасения Таллина от соседства с нашей страной. «Моя задача перед международным сообществом: на диктатора нужно оказать давление», — заявил эстонский дипломат.

Урмас Рейнсалу видит два возможных сценария развития происходящего в Беларуси. Первый - Россия пытается запугать и Запад, и Украину при помощи Беларуси, используя воинские части последней на севере территории. Второй - Путин может раз и навсегда надавить на белорусские войска, чтобы они участвовали либо в военной провокации на украинской территории, либо даже в полномасштабной войне.

«Это еще раз поднимет войну на новый уровень, где уже будет полностью задействована третья страна», — сказал Урмас Рейнсалу.

Про риск гибридных атак

Урмас Рейнсалу считает, что в Балтийском регионе высок риск подвергнуться гибридным атакам.

«В нашем регионе это может проявиться в какой-то атаке на гражданскую инфраструктуру на суше или на воде», — считает министр. Он перечислил разные варианты: речь может идти о кибератаках, но возможны также, например, похищение людей или провокация на границах.

Он подчеркнул, что ситуация однозначно более тревожная для тех, у кого есть граница с Беларусью. По мнению министра, есть опасность, что белорусы могут создавать инциденты на границе или на территории самой Беларуси. «Виновником» такого сценария, безусловно, будет Украина или страны Запада.

Угроза военного вмешательства Беларуси в Украину не исключается, но Рейнсалу оценивает вероятность военной активизации против стран НАТО как низкую. «Возможны все варианты развития, но это было бы поведение, далекое от рационального», — отметил он.

«На диктатора нужно оказать давление»

Если реализуется сценарий номер два и Беларусь официально вмешается в войну между Россией и Украиной, то Урмас Рейнсалу видит такой сценарий развития ситуации: «Безусловно, контратака Запада в этом случае должна быть крайне сильной, как в плане наказания России, так и Беларуси».

Урмас Рейнсалу выразил надежду, что Лукашенко удержит от эскалации давление как внутри страны, так и за ее пределами.

«Моя задача перед международным сообществом: на диктатора нужно оказать давление. В Беларуси сложилась ситуация, в которой диктатора сдерживают. Реакция белорусского народа может быть достаточно яростной, чтобы избежать прямого военного вмешательства», — заявил Урмас Рейнсалу.

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