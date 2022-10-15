Путин знает, что его убьют 15.10.2022, 14:21

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Главе Кремля донесли, что место его пребывания уже известно.

На применение Россией ядерного оружия Запад ответит конвенционным, но современным оружием, и может ликвидировать диктатора Владимира Путина лично.

Об этом в интервью ТСН рассказал политический эксперт Дмитрий Васильев.

«Весь западный мир очень четко сказал, что реакция на возможный ядерный удар России по Украине будет абсолютно сокрушительной для России. Это не будет ядерное оружие. Об этом сказали европейцы, об этом сказали США. Но эти конвенционные новейшие виды вооружения, которые есть у стран НАТО, в США, в странах Европы, уничтожат российскую армию на украинской территории, уничтожат Черноморский флот», – сообщил эксперт.

«Ну, и по информации от разных инсайдеров и экспертов, Путину донесли, что он под контролем, будут знать, где он находится. И там, где он будет находиться, туда тоже «прилетит», — отметил Васильев.

Он также обратил внимание, что весь западный мир еще больше сплотился вокруг Украины и вокруг необходимой ей помощи.

«Более того, если мы посмотрим на восточный мир, который Путин и официальная РФ считает своими партнерами, все мы видели обвинительные заявления от Китая и Индии. Они также обвиняют Кремль», — добавил политический эксперт.

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