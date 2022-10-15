Какие крепкие дома можно купить в получасе езды от Минска до $20 тысяч 15.10.2022, 14:31

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В 30 км от МКАД цены резко снижаются.

К старым хатам в деревнях с хорошим природным окружением, с рабочей печкой и минимальным ремонтом присматриваются многие горожане. Интерес обоснован — не всем нравится скученность дачных поселков, а здесь есть шанс найти почти хуторской вариант. И главное, отъехав чуть дальше чем 30 км от МКАД, цены резко снижаются. Сегодня журналисты (realt.by https://realt.by/news/article/34458/) присмотрелись к жилым домам до 20 тысяч долларов.

Дорогунь, Гродненское направление, 87 километров от МКАД

Деревня совсем небольшая - всего 10 домов. Расположена в окружении реликтового леса ландшафтного заказника «Налибокский», граничащего с территорией пущи.

Дом деревянный, довольно большой — 82 м2. В нем две жилые комнаты, коридор, кухня и холодная пристройка с еще двумя комнатами. Туалет на улице.

Дом обшит вагонкой, на крыше шифер, окна современные ПВХ. Электричество заведено, получено разрешение на использование выделенной мощности электроэнергии – 12 кВт. Основное отопление – новая печь. Вода из своего колодца на участке, дополнительно пробурена скважина (80 метров).

Размер участка - 18,4 сотки, есть возможность приобрести дополнительные 50 соток земли ЛПХ. Кроме дома на участке есть хозпостройки. Но главное достоинство — есть свой выход к реке.

За все это просят 19 900 долларов.

Бортники, Молодечненское направление, 28 км от МКАД

В этой деревне на берегу Западной Березины порядка 20 дворов. Находится она на территории биологического заповедника, в окружении леса. В середине деревни зарыбленный пруд, рядом озеро. К ней ведет асфальтированная дорога, сюда ходит рейсовый автобус.

Дом выглядит ухоженным и крепким. Внутри без изысков — обычный деревенский интерьер с деревянными полами и потолками, обоями и коврами на стенах. Отопление печное, вода из колодца, туалет на улице.

Участок 25 соток, со старым садом и сараями. Периметр огорожен. За этот дом просят 10 000 долларов.

Романовщина, Раковское направление 44 км от МКАД

Деревня находится рядом с агрогородком Доры — инфраструктура с магазинами и школой там. Романовщина небольшая, люди живут на почтительном расстоянии друг от друга. Добираться сюда удобно - 30 минут до метро «Каменная Горка» по гродненской трассе.

Дом деревянный, сруб не зашит вагонкой, выглядит крепко. Отопление печное. Вода подается в дом насосом из колодца.

К дому прилагается 15 соток земли. Участок угловой, расположен вдоль речки. Стоимость - 5 700 долларов.

Рум, Гродненское направление 75 км от МКАД

Это уже Налибокская пуща — вокруг живописные леса, Ислочь сразу за границей участка. Деревня находится в 10 километрах от Валожина. Рядом проходит трасса М-6.

Дом крепкий, на хорошем фундаменте. Общая площадь — 54,2 м2. Отопление печное, электричество есть, вода из колодца.

Площадь участка 19,24 сотки, досмотренный. На нем хозпостройки и сад. За этот вариант просят 8 900 долларов.

Шараи, Раковское направление, 47 км от МКАД

Деревня стоит совсем рядом с гродненской трассой (возле поста весогабаритного контроля). От шума автомагистрали ее прикрывает небольшой лесной массив. Асфальт до дома, остановка рядом.

Здесь продается небольшой крепкий дом, состоящий из веранды, прихожей, кухни и большой комнаты, разделенной на два помещения. В нем две рабочие печки, свет, телефон, колонка рядом с домом, туалет на улице.

Участок квадратной формы на 24 сотки. На нем сад с яблонями и смородиной, большой сарай, погреб, кирпичный гараж. Цена вопроса — 11 700 долларов.

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