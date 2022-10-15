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На греческой картине возрастом 2500 лет обнаружили «путешественника во времени»

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  • 15.10.2022, 14:56
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На греческой картине возрастом 2500 лет обнаружили «путешественника во времени»
Фото: Sepia Times/Universal Images Group/Getty Images

Изображение на древней вазе привлекло внимание конспирологов.

Любители теории заговора уверены, что обнаружили неоспоримые доказательства путешествий во времени — якобы изображения на древнегреческой картине возрастом 2500 лет и надгробии 100 года до н.э. запечатлели ни что иное, как использование современного ноутбука, пишет Daily Star.

Фото: ITV

Чтобы доказать свою теорию о возможности путешествий между пространством и временем группа конспирологов обратилась к картине возрастом около 2,5 тысяч лет. Данный рисунок был нарисован на вазе и якобы изображает человека, использующего ноутбук и стилус.

Сторонников теории заговоров не смутило, что изображенный древний грек по какой-то неведомой причине использует для набора текста на ноутбуке стилус. И даже отсутствие USB-портов не стало хоть мало-мальским поводом задуматься, что человек на изображении занят каким-то другим занятием.

Чтобы закрепить успех в поиске доказательств существования путешествий во времени, любители заговоров обратились к еще одной древнегреческой памятке — на этот раз любителям путешествий во времени подыграло древнее надгробие, датированное 100 годом до н.э. Здесь конспирологи также рассмотрели изображение ноутбука. Но теперь, быть того не может, скульптор изобразил и USB-порты.

Конспирологи утверждают, что глядя на скульптуру, не могут не думать о Дельфийском оракуле, который помогает жрецам связаться с богами для получения более расширенной информации. По видимому, в качестве бога на картине выступает Всемирная паутина, к которой и обращается «путешественник во времени». Есть лишь один вопрос — как ему удалось подключиться к Сети?

Впрочем, все «неопровержимые доказательства» конспирологов о существовании путешественников во времени и «древнегреческого ноутбука» разбились о весьма рациональные доводы археолога Кристины Киллгроув. По словам ученой, на древнегреческих памятках, по видимому, изображены восковые таблички и специальные палочки, которые в то время широко использовались для письма. Она также объяснила и наличие USB-портов у так называемого «древнегреческого ноутбука» — вероятнее всего, в резьбе по бокам надгробной плиты находились деревянные предметы, которые со временем попросту сгнили.

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