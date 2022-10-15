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Бывший политзаключенный порезал себе живот, чтобы его не депортировали в Беларусь

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  • 15.10.2022, 15:20
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Бывший политзаключенный порезал себе живот, чтобы его не депортировали в Беларусь
Юрий Костюк

Юрий Костюк во время протестов сорвал красно-зеленый флаг.

Бывший политзаключенный Юрий Костюк отбыл один срок, а после того, как на него завели новую уголовку, пытался скрыться через Россию, где его задержали. О его судьбе сообщает Dissіdentby.

Юрий Костюк — парень из Бреста, был осужден на 1 год химии за сорванный красно-зеленый флаг (это квалифицировали как «надругательство над государственными символами»). Из-за «нарушений» конец срока провел в колонии. Впоследствии был задержан сотрудниками КГБ по новой уголовной статье — возможно, за участие в закрытом чате «Волейбол по выходным», где состояли другие политзаключенные и обсуждали условия содержания. Юрий был арестован на 15 суток, его избили и повредили ребра.

После этого он попытался покинуть Беларусь. 15 мая при попытке выехать в Ереван из России он был задержан и помещен в СИЗО.

С помощью адвоката он подался на статус беженца. После отказа предоставить ему убежище, Юрий решил обжаловать решение. 13 октября приставы отвезли Юрия в аэропорт для экстрадиции.

Как сообщают правозащитники, его избивали по дороге туда и на обратном пути. В аэропорту парень пытался навредить себе и порезал живот, чтобы остановить пытки и незаконную экстрадицию. Его вернули в центр временного содержания иноземных граждан, где он снял побои.

15 октября, сегодня, должна была состояться встреча с адвокатом, но приставы вывезли Юрия в неизвестном направлении. Адвоката не допускают и не дают ознакомиться с документами.

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