Бунт продолжается: названо имя возможного преемника Шойгу в Минобороны РФ

Бунт продолжается: названо имя возможного преемника Шойгу в Минобороны РФ4
- 15.10.2022, 15:24
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Его лоббируют Кадыров и Пригожин.
Российские СМИ пишут со ссылкой на близкие к руководству страны источники, что в Кремле якобы обсуждают назначение на руководящий пост в Минобороны РФ бывшего охранника Владимира Путина, генерал-полковника Алексея Дюмина, который сейчас возглавляет Тульскую область.
Кандидатуру Дюмина якобы лоббируют глава Чечни Рамзан Кадыров, глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин и другие политики, пишет издание «Верстка».
«Кремль переживает серьезный кадровый голод: неясно, как и на кого менять генералов, начальников, поэтому голос Кадырова по этому поводу, так как его слушает президент, звучит особенно громко», – сказал источник издания.
Дюмин может заменить Шойгу на посту главы Минобороны РФ в случае еще большего ухудшения ситуации на фронте.
«В ближайшее время тульский губернатор может быть назначен помощником Шойгу, а в дальнейшем, возможно, получит пост замминистра. А если неудачи России на фронте будут продолжаться, Дюмин может заменить и самого Шойгу», – сказано в статье.