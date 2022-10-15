закрыть
15 октября 2022, суббота, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бунт продолжается: названо имя возможного преемника Шойгу в Минобороны РФ

4
  • 15.10.2022, 15:24
  • 5,536
Бунт продолжается: названо имя возможного преемника Шойгу в Минобороны РФ

Его лоббируют Кадыров и Пригожин.

Российские СМИ пишут со ссылкой на близкие к руководству страны источники, что в Кремле якобы обсуждают назначение на руководящий пост в Минобороны РФ бывшего охранника Владимира Путина, генерал-полковника Алексея Дюмина, который сейчас возглавляет Тульскую область.

Кандидатуру Дюмина якобы лоббируют глава Чечни Рамзан Кадыров, глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин и другие политики, пишет издание «Верстка».

«Кремль переживает серьезный кадровый голод: неясно, как и на кого менять генералов, начальников, поэтому голос Кадырова по этому поводу, так как его слушает президент, звучит особенно громко», – сказал источник издания.

Дюмин может заменить Шойгу на посту главы Минобороны РФ в случае еще большего ухудшения ситуации на фронте.

«В ближайшее время тульский губернатор может быть назначен помощником Шойгу, а в дальнейшем, возможно, получит пост замминистра. А если неудачи России на фронте будут продолжаться, Дюмин может заменить и самого Шойгу», – сказано в статье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип