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Президент Литвы призвал усилить санкции против режима в Беларуси

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  • 15.10.2022, 15:26
Президент Литвы призвал усилить санкции против режима в Беларуси
Фото: Delfi

Лукашенко надо рассматривать как полноправного соучастника войны против Украины.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал рассматривать официальный Минск как полноправного союзника России в военной агрессии на территории Украины. Такое заявление литовский политик, как сообщается на его сайте, сделал во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президенты Литвы и Украины в телефонном разговоре в пятницу, 14 октября, обсудили среди прочего участие Беларуси в войне России против Украины. Гитанас Науседа среди прочего отметил, что Беларусь следует рассматривать как полноправного союзника России в военной агрессии на территории Украины. Поэтому, по его мнению, санкции, введенные Западом, должны быть ужесточены как против России, так и против Беларуси. Президент Литвы также уточнил, что надо исключать любую возможность обхода санкций.

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