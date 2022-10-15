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Топ-5 фильмов на вечер, которые стоит посмотреть

  • 15.10.2022, 15:37
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Топ-5 фильмов на вечер, которые стоит посмотреть

Сюжет этих фильмов — захватывающий и непредсказуемый.

«Униан» составил подборку из пяти фильмов, которые стоит посмотреть каждому. Их сюжет - захватывающий и непредсказуемый, а значит два часа погружения в другую реальность вам обеспечены.

«Гренландия»

Боевик, фильм-катастрофа 2020 года. Согласно сюжету, к Земле мчится огромная комета. Сначала ее называют безопасной, а потом заявляют, что она может уничтожить всю планету. Единственное место, где от нее можно спрятаться - бункер в Гренландии. Но берут туда далеко не всех.

«Зов предков»

Приключенческая драма 2020 года. Главный герой - невероятно дружелюбный пес по кличке Бек. Спокойная домашняя жизнь питомца перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску.

«Анчартед: На картах не значится»

Приключенческий боевик 2022 года с Томом Холландом. Согласно сюжету, два искателя приключений отправляются на поиски величайшего сокровища мира.

Однако один ищет в этом путешествии золото и утерянные сокровища, а другой надеется найти любую информацию о потерянном старшем брате.

«Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити»

Когда-то в Раккун-Сити функционировала фармацевтическая компания-гигант Umbrella. Однако после ее закрытия некогда цветущий город превратился в призрак. На месте этой компании глубоко под землей обитает зло, которое не оставляет шанса выжить небольшой горстке людей, оставшейся в городе. Они в борьбе за жизнь сплотились и пытаются узнать правду о деятельности Umbrella. Подробности их шокировали.

«Вероника»

Фильм ужасов от Netflix, основанный на реальных событиях. Это история о девочке по имени Вероника, которая при помощи спиритических сеансов пыталась вызвать души умерших. Общение с загробным миром пошло не по плану и в этот мир пришло потустороннее зло, которому практически невозможно противостоять.

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