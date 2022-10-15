Налог на первую квартиру: кому из белорусов не нужно платить сбор 15.10.2022, 15:51

Этот налог ввели с этого года.

Лукашисты хотят, чтобы белорусы до 15 ноября (включительно) заплатили налог за первую квартиру, который ввели с этого года. Zerkalo.io напоминает, кому надо внести этот сбор, а кому — нет.

Сколько составляет налог на первую квартиру

Сбор за первую квартиру составит 0,1% от стоимости одного квадратного метра. Эту сумму нужно умножить на количество квадратных метров квартиры. Расчетная стоимость одного квадратного метра типовых строений — квартир, гаражей, машино-мест, садовых домиков, дач — отличается в зависимости от региона. Выше всего она в Минске.

В среднем новый налог в Минске — 50 рублей в год, в регионах — в 2 раза меньше.

Кому не нужно заплатить налог

Налог на первую квартиру нужно внести практически всем, у кого есть в собственности недвижимость.

Исключение сделали для пенсионеров, несовершеннолетних, членов многодетных семей. От этого сбора также освобождены инвалиды I и II группы, а также те, кого признают недееспособным. Тем, кто проходит альтернативную службу, а также военнослужащим срочной военной службы тоже не придется платить этот налог. От сбора освобождены участники Великой Отечественной войны и те, кто имеет право на льготное налогообложение по Закону «О ветеранах».

До какого числа надо заплатить налог

Налог на недвижимость за 2022 год начисляют в два этапа. До 15 ноября этого года нужно внести аванс по налогу — 50% от суммы сбора. Остальную сумму необходимо внести до 15 ноября 2023 года.

За 2023 год налог надо будет полностью уплатить до 15 ноября 2024 года, то есть авансовые платежи в последующем не будут предусмотрены.

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