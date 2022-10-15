В Белостоке почтили память погибшего в Украине белорусского парамедика 15.10.2022, 16:14

Михаил Шавельский

Михаилу Шавельскому был 21 год.

В Белостоке прошла акция памяти Михаила Шавельского. Женщины из белoрусской диаспоры оделись в черное, чтобы помянуть убитого на войне 21-летнего белoрусского студента и выступить против российской агрессии в Украине, передает «Белсат».

Михаил Шавельский, тогда студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, где изучал психологию, принимал активное участие в протестах 2020 года. После преследования со стороны лукашенковских властей и отчисления из университета был вынужден переехать в Польшу.

Михаил получил стипендию от Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии и Союза Мартина Лютера (Martin-Luther-Bund) и в январе 2021 года начал свое богословское обучение в Польше, в христианской теологической академии в Варшаве.

Узнав о нападении России на Украину, Михаил прервал учебу и решил отправиться на войну для поддержки украинских воинов. Михаил скончался 11 октября от полученных на войне травм. Парень был парамедиком белорусского батальона «Террор».

Пенсионерка Александра Ханевич из Гродно знала Михаила лично, говорит, что тот был светлым человеком.

«С Михаилом мы познакомились в 2020 году на акции протеста. Вчера узнала о смерти, и скажу, что это настоящая трагедия. Я понимаю, что чувствуют его родители, так как самой пришлось хоронить своих детей. Это страшно, иметь такого сына и в таком возрасте потерять его. Умный, добрый человек, и его больше нет. Это страшно. Чудесный был парень с невероятным чувством юмора. Вечная ему память. Он навсегда останется в наших сердцах, особенно в сердцах гродненцев. Шавельский – герой Беларуси, который помогал своим друзьям украинцам», – сказала участница траурной акции в Белостоке Александра Ханевич.

Участницы акции говорят, что вышли с портретом Михаила в том числе и за тех белoрусов, которые остались внутри страны и не могут себе этого позволить. И подчеркивают, что большинство белoрусов против войны и против того, чтобы гибли люди.

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