Белковский: Мы теперь знаем, что у Путина нет вооруженных сил 15.10.2022, 16:16

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Белковский: Российская армия – это все та же советская армия, только вид сбоку.

Война с Украиной показала, что российская армия неэффективна, сказал в интервью «Гордону» российский политолог Станислав Белковский.

Он подчеркнул, что чисто формально у президента РФ Владимира Путина армия есть, но фактически ее нет.

- Мы знаем, что у Путина нет вооруженных сил. Нам-то рассказывали, что это вторая армия мира, сокращенно – ВАМ. Поэтому сейчас я придумал бренд ФИГВАМ. Это рубрика, описывающая реальное состояние бывшей второй армии мира, – сказал политолог.

По мнению Белковского, по системе управления и принципам организации российская армия напоминает какое-то войско 50-летней давности.

- Что признают сегодня и российские военачальники (ну, кроме тех, кто должен непосредственно отвечать за провал «спецоперации Z»), и военные эксперты. Даже бывший начальник Генштаба вооруженных сил России генерал Юрий Балуевский написал пару месяцев назад большую программную статью, в которой объяснил, почему российская армия ни к черту не боеспособна и не пригодна для ведения большой неядерной войны... Он сказал, что так война не ведется в современных условиях, – отметил эксперт.

Он подчеркнул: в современных войнах важнейшим элементом является разведка «и возможность на экране компьютера прямо отслеживать, как стоят порядки противника», а ключевой ударной силой – беспилотники.

- Российская армия устроена ровно наоборот. Это все та же советская армия, только вид сбоку, но она лишена мобилизационного ресурса и офицерского состава советской армии, – сказал Белковский. – Поэтому, как в известном анекдоте про преферанс: садятся джентльмены играть в преферанс, и один говорит: «Знаете, джентльмены, у меня есть несколько проблем. Первая: у меня нет денег». – «Тогда, – говорят другие, – остальные проблемы можешь не называть». Вот у Путина нет армии.

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