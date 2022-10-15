Названы восемь продуктов, которые снижают уровень сахара в крови 15.10.2022, 16:48

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Один из таких продуктов — лук.

«Униан» перечислил продукты питания, которые могут временно снизить уровень сахара в крови и улучшить самочувствие.

Лук

Лук как в свежем, так и приготовленном виде хорошо снижает уровень сахара в крови. Лук богат аллицином - веществом, которое борется с переизбытком глюкозы в крови.

Авокадо

Авокадо содержит полезные мононенасыщенные жиры и славится низким гликемическим индексом. Этот продукт хорошо регулирует уровень сахара в крови и защищает от метаболического синдрома.

Рыба

Рыба и морепродукты содержат омега-3 кислоты, которые стимулируют выработку гормона адипонектина. Этот гормон повышает чувствительность клеток к инсулину. Для лучшей регуляции глюкозы рекомендуется есть любую морскую и жирную рыбу.

Ягоды

Исследования связывают частое потребление ягод с улучшением уровня глюкозы в крови. Особенно полезны вишня, малина и ежевика. Эти ягоды повышают чувствительность клеток к инсулину и улучшают глюкозный обмен.

Орехи

Орехи содержат важные для контроля уровня сахара в крови витамины и клетчатки, а также имеют низкий гликемический индекс. Ешьте их после приема пищи - и они уберегут вас от скачков сахара. Особенно полезны миндаль, арахис и фундук.

Важно помнить, что суточная норма орехов при диабете составляет не более 40 грамм. Превышать её нельзя.

Продукты из цельного зерна

Цельнозерновые продукты являются лучшими источниками углеводов для диабетиков. Они долго перевариваются и помогают контролировать уровень сахара в крови. Для снижения уровня глюкозы рекомендуется есть продукты из цельного овса. А ложка отрубей перед обедом уменьшает риск скачка сахара.

Тыква и тыквенные семечки

Вред и польза тыквы хорошо известны, но этот корнеплод также полезен для контроля уровня сахара. В некоторых странах тыкву используют как традиционную добавку в еду при диабете. Значительно снижают уровень глюкозы также тыквенные семечки.

Яйца

Для людей с диабетом яйца очень полезны - в них много белка, полезных жиров и минералов. Исследования показывают, что употребление одного вареного яйца значительно снижает уровень сахара в крови.

Внимание! Перед употреблением проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

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