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Украинские морпехи уничтожили две САУ россиян

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  • 15.10.2022, 17:05
  • 1,182
Украинские морпехи уничтожили две САУ россиян

Два выстрела - минус две вражеские гаубицы.

Украинские военнослужащие отдельного разведывательного батальона морской пехоты уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) российских оккупантов. Об этом сообщает ВМС ВСУ.

- Морские пехотинцы выполняли задачи по разведке на одном из направлений обороны государства и обнаружили российскую артиллерию, которая вела огонь по позициям украинских сил. За считанные минуты они наладили взаимодействие уже с украинскими «богами войны». Результат можно увидеть на видео: два выстрела - минус две САУ оккупантов, - говорится в сообщении.

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