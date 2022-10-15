Украинские морпехи уничтожили две САУ россиян

Украинские морпехи уничтожили две САУ россиян2
- 15.10.2022, 17:05
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Два выстрела - минус две вражеские гаубицы.
Украинские военнослужащие отдельного разведывательного батальона морской пехоты уничтожили две самоходные артиллерийские установки (САУ) российских оккупантов. Об этом сообщает ВМС ВСУ.
- Морские пехотинцы выполняли задачи по разведке на одном из направлений обороны государства и обнаружили российскую артиллерию, которая вела огонь по позициям украинских сил. За считанные минуты они наладили взаимодействие уже с украинскими «богами войны». Результат можно увидеть на видео: два выстрела - минус две САУ оккупантов, - говорится в сообщении.