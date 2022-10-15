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Что почем продают на минской Комаровке в середине октября

  • 15.10.2022, 17:09
Что почем продают на минской Комаровке в середине октября

Грибы стоят до $24 за килограмм.

Грибы на Комаровском рынке в Минске сейчас продают от 20 до 60 рублей за килограмм, пишут «Минск-новости». Гранаты и хурма стоят в среднем 7,5 и 2 рубля за килограмм соответственно, апельсины — 6,5. Лимоны продают по 7 рублей за килограмм, сливы — по 3 рубля.

Чеснок продают за 8 рублей, кабачок- за 1,5, баклажан — от 2,5 рубля. За один кило болгарских перцев продавцы просят 3 рубля, за кукурузу — от 2. Килограмм картошки в среднем обойдется в рубль, но можно найти дешевле. Цветная капуста — 6,5, морковь — 2 рубля за кг.

Цены на различные сорта помидоров начинаются от 2 рублей, средняя стоимость огурцов — 2−5 рублей за кило. Яблоки стоят от 2 рублей за килограмм.

Груши можно отыскать по 4 рубля, а дыню — за 50 копеек. За голубику просят 15,99 рубля за кило.

Ценник на клюкву в среднем составляет 8,5 рубля за килограмм, но можно найти и дешевле. Кизил продают и по 15 рублей, и по 13. Еще можно найти еще и клубнику. Стоимость — 19,5 рубля за кило. За малину в среднем просят 20 рублей. Виноград продают по 4, но есть и дешевле.

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