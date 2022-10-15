В Белгородской области РФ горит нефтебаза

В Белгородской области РФ горит нефтебаза4
- 15.10.2022, 17:13
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Губернатор региона в панике.
В Белгородской области России 15 октября взорвали нефтебазу, пишет «Гордон».
- У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем, – написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
На фото, которое опубликовал Гладков, виден огонь и большой столб черного дыма.
Российские Telegrаm-каналы пишут, что инцидент произошел в поселке Разумный в пригороде Белгорода.