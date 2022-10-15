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В Белгородской области РФ горит нефтебаза

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  • 15.10.2022, 17:13
  • 2,514
В Белгородской области РФ горит нефтебаза

Губернатор региона в панике.

В Белгородской области России 15 октября взорвали нефтебазу, пишет «Гордон».

- У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем, – написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

На фото, которое опубликовал Гладков, виден огонь и большой столб черного дыма.

Российские Telegrаm-каналы пишут, что инцидент произошел в поселке Разумный в пригороде Белгорода.

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