В Белгородской области РФ горит нефтебаза 4 15.10.2022, 17:13

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Губернатор региона в панике.

В Белгородской области России 15 октября взорвали нефтебазу, пишет «Гордон».

- У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем, – написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

На фото, которое опубликовал Гладков, виден огонь и большой столб черного дыма.

Российские Telegrаm-каналы пишут, что инцидент произошел в поселке Разумный в пригороде Белгорода.

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