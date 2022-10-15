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Как семья из Беларуси открыли детский сад в Грузии

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  • 15.10.2022, 17:47
Как семья из Беларуси открыли детский сад в Грузии

Супруги рассказали, чем отличается ведение бизнеса в Беларуси и Грузии.

Хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам, гласит народная мудрость. Руководствовалась ей и белоруска в Батуми, которая открыла собственное образовательное учреждение для детей «Мышонок Пи». Она просто хотела быть уверенной в детском саду, куда ходит ее младший сын, пишет tochka.by.

У Любови Крыловой есть опыт создания образовательного кластера в Беларуси. За ее плечами также годы преподавания для детей разного возраста – от первоклашек до студентов.

Любовь при содействии супруга в 2015 году учредила образовательные курсы STEMLAB. В открытой «лаборатории» акцент делается на программировании, занимательных прикладных науках и робототехнике.

По образованию Любовь Георгиевна физик. И эта беседа состоялась как раз перед защитой диссертации на тему «Теоретическое моделирование твердотельных лазеров». Все исследования были собраны в черновик еще в 2015-м. Но свои коррективы внесли занятость в образовательном проекте и декретный отпуск.

Ее супруг Максим Белов – кандидат физико-математических наук, он преподает астрономию и программирование.

Идея вовлечения детей разного возраста в IT-сферу возникла на фоне заметного интереса со стороны родителей, которые видели в этом перспективу.

- Мы понимали, что через 5, 10, 15 лет направления, которые связаны с IT и современными технологиями, будут востребованы. Начинали с детей постарше, со временем разработали программы и для учеников младших классов, – пояснила она.

Когда многие айтишники с детьми начали уезжать из Беларуси, супруги решили расширить образовательную деятельность на одну из стран, которую программисты выбирают в качестве точки релокации. Но образовательными курсами не ограничились, в том числе и по личным причинам.

Почему выбрали Грузию и Батуми?

Супруги оценили рынок образовательных услуг в Грузии и поняли, что там наблюдается дефицит, особенно в IT. Максим провел опрос в своем IT-комьюнити и оказалось, что большинство выбирает Грузию и именно Батуми, а не Тбилиси, из-за близости к морю и мультикультурности города-курорта.

Определяющую роль сыграл и языковой вопрос. Любовь Крылова может презентовать доклады на английском языке, но преподавать на нем, тем более детям, не решается. К тому же при найме на работу воспитатели-педагоги проходят собеседование, и вряд ли наша героиня смогла бы распознать хорошего специалиста в англоязычной среде.

Как найти помещение для детского сада в Грузии

Изначально была идея найти две отдельные комнаты – для детского сада и администрации. Но даже это оказалось задачей не из простых: слишком маленькие, очень темные, труднопроходимые.

- Я уже даже отчаялась и готова была отказаться от затеи. Но муж не останавливался. И как часто это бывает, нашли нужное «пространство» практически случайно. Позвонили по поводу одного помещения, разговорились с риелтором. Он спросил о цели аренды и предложил вариант, сдаваемый коллегой. Мы зашли, посмотрели и сразу поняли, что это оно, – вспоминает Любовь.

В итоге остановились на частном трехэтажном доме с центральным отоплением (это актуально зимой). Когда-то он был жилым, потом там размещалась гостиница, а до последнего момента – компания по аренде автомобилей.

На третьем этаже находился колл-центр, это стало предпосылкой для создания кабинета под занятия в летнем лагере. А с сентября весь третий этаж отдан под школу, второй занимает детсад, а на первом располагаются администрация и кухня со столовой.

Сколько стоит белорусский детский сад в Батуми

Дорогая аренда отдельного здания в центре города (ул. Чавчавадзе, 95) ожидаемо повлияла на итоговую стоимость. Цена посещения «Мышонка Пи» – одна из самых высоких в Батуми.

Самые бюджетные детсады в городе-курорте стоят примерно Br225 в месяц (в переводе по актуальному курсу, в лари – 250). Можно найти варианты от Br315 (350 лари) до Br585 (650 лари).

По признанию собеседницы, она не понимает, как детский сад может работать при минимальных расценках, если здание не находится в собственности, ведь расчеты показывают объективность цены, чтобы банально не работать в убыток.

За месяц пребывания в «Мышонке Пи» с пятиразовым питанием (еду готовит свой повар на месте) нужно заплатить Br855 (950 лари). Полдня – с 9:00 до 13:00 или с 13:00 до 19:00 – обойдется в Br450 (500 лари).

Есть еще один важный момент. Количество мест в детском саду ограничено, поэтому возникает необходимость сформировать бюджет в установленных рамках.

В детском саду две группы (младшая и старшая), каждая – не более 16 человек. Самым маленьким выделено отдельное помещение для дневного сна.

Что касается школы, то она рассчитана на четыре класса (с 1-го по 4-й). Там условия еще требовательнее: по 8-10 учеников в каждом классе. Стоимость годового обучения, которое в Грузии длится с 15 сентября по 14 июня, – Br6200 (6900 лари). Эту сумму можно выплачивать в равных долях ежемесячно.

Относительно школы собеседница обратила внимание на интересную тенденцию. На первые классы всегда очень большой спрос. На старшие – значительно ниже. Именно поэтому решили ограничиться начальной школой.

Также есть формат выходного дня в виде курсов и IT-школы. Там стоимость варьируется от 36 до 50 белорусских рублей в эквиваленте в зависимости от возраста и количества уроков.

Чем отличается ведение бизнеса в Беларуси и Грузии?

В Грузии Любовь с мужем решили пойти дальше, чем в Беларуси. Когда они приехали, в тематических группах и социальных сетях обсуждалась нехватка мест в дошкольных учреждениях, кто-то жаловался на воспитателей.

- Я решила не испытывать судьбу, а наверняка гарантировать своему ребенку место в саду с педагогами, которых я знаю лично и уверена, что эти уроки принесут пользу. Также я не хочу опасаться за питание, ведь от грузинской кухни порой страдают даже взрослые, – рассказала Любовь.

В отличие от Беларуси, где на «чистую» зарплату педагогу дополнительно уходило 57% налогов и сборов, в Грузии налоговая нагрузка в этом смысле в 2,5 раза меньше. С другой стороны, в РБ пока еще действует упрощенная система налогообложения – сейчас это 6%.

Также в Грузии могут возникнуть проблемы с открытием банковского счета и оплатой контрагентам за пределами страны.

В целом, по словам собеседницы, образование – не та сфера, которая подразумевает высокую доходность. Например, в Беларуси прибыль в среднем составляла всего 5%. В Грузии пока все находится на начальном этапе, поэтому оценить сложно. К тому же количество занимающихся детей постоянно меняется, поскольку для многих родителей Батуми – лишь промежуточный этап релокации.

- Мне муж все время говорит, что я «учу детей за свои деньги». Да, возможно, вложить деньги в банк под проценты было бы выгоднее. Но мне важно не только зарабатывать. Это, если хотите, социальная ответственность. И когда ты видишь результат в детях, их развитие, получаешь удовольствие, не соотносимое с размером заработка. Приходится укладываться в 3-5%, – объясняет свою позицию педагог.

Главная задача, которую Любовь Георгиевна определила для себя в Беларуси, – поступление ребенка в желаемый вуз. Некоторые ее бывшие ученики сейчас успешно учатся в Европе и США.

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