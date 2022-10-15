«В деревнях Гомельского района стоят закопанные танки» 4 15.10.2022, 18:15

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иллюстрационное фото

Жители приграничья заметили и лагерь с военными машинами и бронетехникой.

«Флагшток» поговорил с жителем Гомельщины о том, что там сейчас происходит:

- В деревнях Гомельского района вдоль белорусско-украинской границы стоят закопанные танки и куча окопов. Там танки с конца весны стоят, все замаскировано, только стволы торчат. Если бы не стволы, то можно было бы и не догадаться, что там закопана техника.

Около дачных кооперативов Диколовка что-то вроде лагеря. Туда подъезжает довольно много военных машин и бронетехники с «Z»-свастиками. Постоянно там заметна и техника ВС РБ. К примеру, позавчера три «мотолыги» выезжали, на районе асфальт портили».

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