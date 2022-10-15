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Шольц выступил за реформирование и расширение ЕС

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  • 15.10.2022, 18:19
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Шольц выступил за реформирование и расширение ЕС

Канцлер Германии призвал также постепенно отменить принцип единодушия при принятии решений во внешней политике.

Европейский союз следует реформировать, а также постепенно отменить принцип единодушия при принятии решений во внешней политике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

- Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире, - заявил канцлер.

Шольц призвал к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС до 2025 года и настоящей штаб-квартиры Евросоюза для европейских вооруженных сил.

Также Шольц выступил за реформирование и расширение Европейского союза, призвав к постепенной отмене принципа единодушия при принятии решений во внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика.

Как отметил канцлер ФРГ, не следует также упускать из виду беспокойство малых государств-членов. В резолюции конгресс высказался среди прочего за дальнейшую поддержку Украины, включая военную, и дальнейшие санкции против России.

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