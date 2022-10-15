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«Сына отправляют на учения в Витебскую область за месяц до дембеля»

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  • 15.10.2022, 18:23
  • 3,278
«Сына отправляют на учения в Витебскую область за месяц до дембеля»

Срочников пытаются заставить подписать контракт.

Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель:

- Сына отправляют на «учения» в Витебскую область из комендатуры Минска. За месяц до дембеля. Несколько дней назад агитировали подписать контракт. Запугивали, что «если не подпишете - отправим окопы рыть с автоматом, либо считать колонны в случае подписания».

На общем собрании агитировал комбат и кто-то из министерства. Никто не согласился на контракт. В понедельник состоятся индивидуальные «разговоры».

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