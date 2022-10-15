Генерал из США описал, как будут развиваться боевые действия в Украине зимой 1 15.10.2022, 18:45

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Для российских оккупантов условия зимой будут сложнее, чем для украинских сил.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес считает, что зимой украинская армия продолжит контрнаступление и будет давить на российских преступников, но темп замедлится.

Генерал из США уверен, что для российских оккупантов условия зимой будут сложнее, чем для украинских сил. Поскольку российские военные, по его мнению, недостаточно оснащены, не готовы и не обучены.

- Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет сложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащенные, неготовые и необученные, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинской армии, — отметил Годжес.

Он подчеркнул, что украинская армия более подготовлена, поэтому она однозначно будет иметь успехи зимой.

- Погода может повлечь затруднения для дронов. Но все будут при одних погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной в преддверии зимы, — отметил американский генерал.

Российские военные надеются, что они будут зимовать в Украине, и потому тщательно готовятся к этому.

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