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Пять захватывающих фильмов для субботнего просмотра

  • 15.10.2022, 18:53
Пять захватывающих фильмов для субботнего просмотра

Один из них называется «Олдбой».

«Униан» подобрал фильмы для вечернего просмотра. Эти киноленты точно не оставят вас равнодушными.

«Олдбой»

Заботливого отца и любящего мужа по имени О Дэ-су похители прямо по дороге домой, «вырубив» его. В себя мужчина пришел уже в неизвестном ему помещении, похожем на тюрьму. Дэ-су пытается понять, за что его сюда привезли и что хотят с ним сделать.

Спустя год нахождения в этом месте в новостях он видит репортаж о том, что его жену убили. Самое страшное в этом то, что убийцей считают его. После пятнадцати лет заточения бедняга, наконец, выходит на свободу. Что он сделает?

«Подозрительные лица»

Сюжет этого фильма закручен вокруг необычного преступления. Пятеро преступников собрались в одном месте, чтобы провернуть одно необычное дельце. Все шло по их плану пока не объявился тот, чье имя боятся называть даже самые «бывалые». И он хочет, чтобы эта пятерка работала в его интересах.

«Отступники»

Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикады. Теперь один из них - мафиози, работающий в правоохранительных органах, другой - «крот», которого внедрили в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника. Кто же победит?

«Пленницы»

Шестилетнюю девочку и ее подругу похитили. Отец одной из похищенных не может сидеть сложа руки и ждать действий от полиции, поэтому решается на собственное расследование. Он берет в заложники человека, подозреваемого в похищении девочек.

«Жизнь Дэвида Гейла»

Главный герой - любящий отец и успешный профессор Дэвид Гейл. Он является ярым противником смертной казни, но в один момент оказывается в камере смертников за убийство активистки Констанции Харравей. За три дня до исполнения приговора Гейл соглашается дать интервью популярному изданию.

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