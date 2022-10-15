Куриные полутушки пропали из белорусских магазинов 4 15.10.2022, 19:07

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В последние дни птицефабрики поставляют в продажу только целых птиц.

В Беларуси ужесточил правила, по которым теперь можно торговать разделанной птицей. Intex-press прошелся по торговым заведениям и посмотрел, в каком виде продают курятину в Барановичах.

В конце сентября жители Барановичей жаловались на то, что из продажи исчезли целые тушки курицы. Торговля предлагала покупателям только полутушки. Лишь в фирменных магазинах птицефабрики «Дружба» журналистам удалось тогда найти курицу целиком.

А спустя две недели, 6 октября, эту тему поднял Лукашенко, отметив, что цена на полутушки выросла в два раза: «Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет – новый товар! Целая тушка цыпленка стоит два рубля, а пополам расчлененная – пять рублей, к примеру. А что случилось, почему в два-три раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали?».

В среду,12 октября, в Беларуси магазинам запретили разделывать тушки птиц, разрешена продажа только изготовленных мясоперерабатывающими, птицеводческими и сельскохозяйственными организациями. В тот же день стало известно, что за повышение цен и распил цыплят возбудили уголовное дело на работников птицефабрики «Дружба».

Чтобы узнать, что предлагает сейчас торговля – тушки или полутушки – журналисты прошлись 13 октября по магазинам Барановичей.

Оказалось, что полутушки кур, которые до этого были практически во всех торговых точках, исчезли с прилавков. Даже в фирменном магазине птицефабрики «Дружба» не было «расчлененки». Зато без проблем можно купить целые тушки птицы по цене в пределах 5,58 – 5,81 рубля за килограмм.

Как пояснили продавцы, в последние дни птицефабрики поставляют в продажу только целые тушки.

Филе, окорочки и другая куриная разделка продается во многих магазинах, но весь этот товар, как поясняют работники торговли, «поставляется сразу с птицефабрик» и что даже до запрета у них «не занимались разделкой кур».

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