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Россияне шокированы мощным сопротивлением украинцев в Херсонской области

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  • 15.10.2022, 19:16
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Россияне шокированы мощным сопротивлением украинцев в Херсонской области

Оккупанты на Херсонщине не ожидали такого сопротивления украинцев, поэтому надеются хотя бы вернуться домой живыми.

Россияне жалуются из-за слишком мощного сопротивления ВСУ и местных в Херсонской области. При этом на войну большинство россиян мобилизуются, чтобы якобы «бить немцев». Об этом стало известно из перехваченного ГУР Украины разговора оккупанта со своей девушкой.

- Они уже начали подходить вот ко мне 150 метров... 50, 100 метров. Позавчера, как начали стрелять по нам, чуть душа не выпала. Во эта Херсонская область, тут все плачевно. Солнце я не знаю когда я вообще домой приеду, я хочу домой приехать хотя бы целым на..й. Я уже не знаю, когда, но хотя бы вообще приехать, — жалуется россиянин своей жене.

При этом оккупант рассказывает, что многие россияне идут на войну ради больших денег. Другие же собираются якобы «бить немцев».

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