В воскресенье будет до +19°С 15.10.2022, 19:21

Прогноз погоды на несколько ближайших дней.

16 октября погоду в Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, пишет pogoda.by.

Ночью и утром слабый туман. Ветер южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по западу +9..+11°С, в крайних юго-восточных районах страны заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха днем +10..+17°С, в западных районах до +19°С.

17 октября ночью и утром в Беларуси скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося в восточном направлении; в дневные часы погоду обусловит область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающаяся с Западной Европы. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от +3°С юго-востоку до +13°С по западу, максимальная днем составит +12..+19°С, в западных районах воздух прогреется до +20..+22°С.

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