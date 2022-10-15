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Белорусские перевозчики столкнулись с дефицитом чипов

  • 15.10.2022, 19:40
Белорусские перевозчики столкнулись с дефицитом чипов

Водителям разрешили ездить с распечатками с цифрового тахографа.

Прекращение поставок микроэлектроники из ЕС привело к тому, что у российских и белорусских перевозчиков, выполняющих рейсы за рубеж, появились сложности с получением карт для необходимого в их работе контрольного устройства – цифрового тахографа. Проблему должны решить бумажные распечатки показаний аппарата, пишет myfin.by.

Министерства транспорта России и Беларуси совместно разрешили водителям двух стран, занимающимся международными автомобильными перевозками, пользоваться распечатанными показаниями цифрового тахографа.

Отмечается, что возможность применения подобных мер предусмотрена европейским соглашением о работе экипажей транспортных средств.

На такой шаг оба ведомства вынуждены были пойти из-за прекращения импорта из Европы микрочипов для карточек цифрового тахографа. В белорусском Минтрансе заявили, что в этой связи наблюдаются проблемы с выдачей карт цифрового контрольного устройства международным перевозчикам.

Министерство призывает принимать во внимание указанную информацию тем, кто собирается получать карточки цифровых тахографов и осуществлять международные перевозки.

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