Перекачка нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба» восстановлена 15.10.2022, 19:49

В польской компании отметили, что причины, приведшие к утечке на одной из линий газопровода, выясняются.

Польский трубопроводный оператор PERN заявил о возобновлении перекачки сырой нефти по поврежденному трубопроводу «Дружба». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте PERN (перевод - «Униан»).

- Технические службы PERN в субботу восстановили полную функциональность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть доставлялась немецким клиентам компании, – информирует оператор.

Также в компании отметили, что причины, приведшие к утечке на одной из линий газопровода, выясняются.

- В настоящее время деятельность служб PERN сосредоточена на расчистке территории и восстановлении ее до первоначального состояния, – добавили в PERN.

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