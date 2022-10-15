Во время матча БАТЭ и брестского «Динамо» арбитр потерял сознание

Во время матча БАТЭ и брестского «Динамо» арбитр потерял сознание3
- 15.10.2022, 20:13
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Судью унесли с поля на носилках.
Главный судья матча БАТЭ – «Динамо» Брест Дмитрий Доля потерял сознание прямо во время игры. Матч был приостановлен при счете 0:0 на 11-й минуте.
В матче чемпионата Беларуси состоялась замена арбитра. Вместо потерявшего сознание главного судьи матч продолжил обслуживать 4-й судья Илья Ляшук из Узды.
42-летнего Долю унесли с поля на носилках, а позже в больницу увезла машина скорой помощи.