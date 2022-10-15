Во время матча БАТЭ и брестского «Динамо» арбитр потерял сознание 3 15.10.2022, 20:13

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Судью унесли с поля на носилках.

Главный судья матча БАТЭ – «Динамо» Брест Дмитрий Доля потерял сознание прямо во время игры. Матч был приостановлен при счете 0:0 на 11-й минуте.

В матче чемпионата Беларуси состоялась замена арбитра. Вместо потерявшего сознание главного судьи матч продолжил обслуживать 4-й судья Илья Ляшук из Узды.

42-летнего Долю унесли с поля на носилках, а позже в больницу увезла машина скорой помощи.

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