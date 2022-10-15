Яковина: Если белорусы и россияне сунутся на Волынь, там даже мертвые встанут из могил и будут отбиваться 6 15.10.2022, 20:20

1,552

Это будет последнее, что сделает белорусский диктатор.

В интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону обозреватель сайта НВ, ведущий «Радио НВ» Иван Яковина выразил мнение, что находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко не заинтересован в совместном с Россией вооруженном нападении на Украину.

Речь об этом зашла после вопроса, «войдут ли белорусы и россияне в Украину со стороны Киева, пойдут ли они снова на Киев, пойдут ли они на Волынь, на Ровно».

«На Волынь, на Ровно – я уверен, что не пойдут. Потому что, как один мой товарищ сказал, если они сунутся на Волынь, там даже мертвые встанут из могил и будут отбиваться. Это будет последнее, что сделает белорусский диктатор. Это самая плохая идея, которая только может прийти ему в голову: это сунуться на Волынь. Я в этом не сомневаюсь. Там их просто порешат. Голыми руками передушат, если понадобится», – объяснил Яковина.

Он считает, что Лукашенко «никуда не пойдет».

«Я подозреваю – я не могу, естественно, на 100% говорить, но мне кажется, они хотят сейчас создать ситуацию напряженности вокруг и, опять же, запугать людей, чтобы людям было страшно, чтобы люди начали уезжать опять и всякое такое. Вот в этом главная цель, но я думаю, это не получится», – заявил Яковина.

Обозреватель НВ подчеркнул, что «белорусскую армию никто не боится».

«При всем уважении к белорусам – обычным людям, но армия белорусская – это не самый страшный противник на свете. Поэтому я не думаю, что украинцы испугаются белорусской армии. Ну а если Лукашенко окончательно спятил и все-таки сунется со своими войсками на территорию Украины, там оборона подготовлена и долго они не протянут. Они будут перебиты моментально», – сказал Яковина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».