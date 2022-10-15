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На Сахалине инвалида-колясочника заставили явиться в военкомат по повестке

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  • 15.10.2022, 20:29
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На Сахалине инвалида-колясочника заставили явиться в военкомат по повестке

Мать привезла сына в машине и оставила в коляске у здания.

В Южно-Сахалинске инвалида первой группы, передвигающегося на коляске, заставили явиться в военкомат по повестке, сообщило издание «Сах.ком». В военкомате ответственность за произошедшее переложили на мэрию.

Сейчас жителю 25 лет, инвалидом он стал после несчастного случая восемь лет назад. Сегодня, 15 октября, в квартиру, где он проживает с матерью, пришли двое – женщина в полицейской форме и мужчина в гражданской одежде. Они не представились, вручили инвалиду повестку и сказали, что ему на сборы дается четыре часа, после чего он должен явиться в военкомат.

На предложение матери сходить с документами в военкомат одной они отказали. На ее аргумент, что у здания военкомата нет пандуса, они ответили, что это вопрос «второстепенный».

Мать привезла сына в машине и оставила в коляске у здания, поскольку приемная комиссия находится на третьем этаже, а пандуса или подъемника нет.

Сотрудники военкомата извинились перед матерью и объяснили, что повестку ее сыну выписали работники администрации Южно-Сахалинска. Они «помогают» работникам военкомата, которые не успевают справляться со своей работой. Сотрудники мэрии сами выписывают и разносят повестки, хотя это обязанность военкомов.

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