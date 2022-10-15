Ученые показали затмение Юпитера спутником Марса 15.10.2022, 20:36

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Впечатляющее видео снял аппарат Mars Express.

Аппарат Европейского космического агентства Mars Express сделал впечатляющее видео, на котором можно увидеть затмение Юпитера спутником Марса. Как сообщает Science alert, аппарат находится на расстоянии 100 миллионов километров от дома и «оказался в нужное время в нужном месте».

Отмечается, что «виновником» затмения стал меньший спутник Марса, Деймос. Он прошел между аппаратом и Юпитером и четырьмя его галилеевыми спутниками.

В то время расстояние между Юпитером и Красной планетой составляло 745 миллионов километров. Mars Express сделал серию из 80 фотографий, которую ученые превратили в ролик.

На видео Деймос диаметром около 15 километров медленно двигается через экран. По мере движения он проходит ледяной спутник Европу, гигантскую луну Ганимед, а затем и диск Юпитера. Затем следуют Ио и Каллисто, второй по величине спутник гиганта.

Такие наблюдения позволяют ученым более точно измерить положение и орбиту Деймоса.

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