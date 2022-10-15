Теннисистка-ябатька Соболенко не смогла пробиться в полуфинал теннисного турнира в Сан-Диего 4 15.10.2022, 21:07

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Арина Соболенко проиграла хорватке Донне Векич.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (5-е место в рейтинге WTA) сыграла в четвертьфинале турнира категории WTA-500 с призовым фондом около $758 тыс. Ей противостояла хорватская спортсменка Донна Векич (77).

В напряженном трехсетовом поединке белоруска уступила оппонентке – 4:6, 7:6 (7:5), 1:6. Матч продолжался 2,5 часа.

Арина Соболенко продолжает борьбу за попадание на итоговый турнир WTA, который в 2022 году пройдет в американском Форт-Уэрте с 31 октября по 7 ноября. Сейчас белоруска располагается на пятом место в списке. Для попадания на итоговый турнир нужно быть в восьмерке лучших.

Последний крупный женский турнир сезона перед Форт-Уэртом, который может кардинально повлиять на рейтинг спортсменок, состоится в мексиканской Гвадалахаре с 17 по 23 октября. Арина Соболенко предварительно планирует выступить в Мексике.

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