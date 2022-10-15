В Польше отремонтировали поврежденный участок трубопровода «Дружба»
- 15.10.2022, 21:11
Прокачка нефти возобновлена.
Технические службы польского трубопроводного оператора PERN отремонтировали поврежденный участок нефтепровода «Дружба». Об этом говорится в сообщении оператора, опубликованном 15 октября.
«В субботу технические службы PERN полностью восстановили функционирование поврежденного несколько дней назад трубопровода, по которому сырая нефть поставляется немецким клиентам компании», – говорится в релизе.
Прокачку нефти по трубопроводу возобновили, сырье транспортируется по обеим веткам западного участка нефтепровода, уточнили в PERN.
Расследование причин утечки продолжается, отметили в компании.
«В настоящее время деятельность служб PERN направлена на очистку территории и возвращение ее в первоначальное состояние», – добавили авторы релиза.