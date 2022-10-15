В Польше отремонтировали поврежденный участок трубопровода «Дружба» 15.10.2022, 21:11

Прокачка нефти возобновлена.

Технические службы польского трубопроводного оператора PERN отремонтировали поврежденный участок нефтепровода «Дружба». Об этом говорится в сообщении оператора, опубликованном 15 октября.

«В субботу технические службы PERN полностью восстановили функционирование поврежденного несколько дней назад трубопровода, по которому сырая нефть поставляется немецким клиентам компании», – говорится в релизе.

Прокачку нефти по трубопроводу возобновили, сырье транспортируется по обеим веткам западного участка нефтепровода, уточнили в PERN.

Расследование причин утечки продолжается, отметили в компании.

«В настоящее время деятельность служб PERN направлена на очистку территории и возвращение ее в первоначальное состояние», – добавили авторы релиза.

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