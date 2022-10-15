Зеленский назвал цифру потерь в российской армии 3 15.10.2022, 21:14

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Президент Украины также обратился на русском языке к тем россиянам, которые не хотят участвовать в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Россия потеряла в Украине уже около шестидесяти пяти тысяч человек.

— Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тысячам — столько граждан России отдали свои жизни за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность. И по тому, как идет российская «могилизация», можно сказать, что и сто тысяч погибших граждан России не сподвигнут Кремль о чем-то задуматься, — заявил Зеленский.

Президент Украины также обратился на русском языке к тем россиянам, которые не хотят участвовать в войне.

— Ну, а гражданам России, которые не хотят участвовать в этой преступной войне, но которых отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдаются в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжают воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют.

Напомним, по оценкам экспертов, безвозвратные потери российской армии в Украине могут составлять более 90 тысяч человек.

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