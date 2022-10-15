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За взятие в плен живого Гиркина украинцы обещают десятки тысяч долларов

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  • 15.10.2022, 21:39
  • 3,900
За взятие в плен живого Гиркина украинцы обещают десятки тысяч долларов
Игорь Гиркин

Сумма постоянно растет.

После сообщений российских пропагандистов об участии террориста Игоря Гиркина (бывшего главаря боевиков «ДНР», гражданина РФ) в войне России против Украины 15 октября в соцсетях украинцев появились посты с объявлениями о вознаграждении за его взятие в плен живым, передает «Гордон».

Активист Сергей Стерненко сообщил в Fаcebook, что он, музыкант Тарас Тополя и военный блогер Валерий Маркус готовы заплатить $30 тыс. «за взятие в плен военного преступника Гиркина».

В комментариях у Стерненко спросили, обязательно ли Гиркина брать в плен живым, и тот ответил: «Да».

К объявленному вознаграждению постоянно присоединяются новые желающие заплатить за пленение террориста. Деньги предлагают в том числе пользователи «из России» ($10 тыс.).

Жена Гиркина Мирослава Регинская в соцсети «ВКонтакте» обнародовала фото с террористом в военной форме, заявив, что он «скоро выйдет на связь».

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