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Учителя физкультуры, которого искали под Молодечно 130 человек, нашли мертвым

  • 15.10.2022, 21:49
  • 1,944
Учителя физкультуры, которого искали под Молодечно 130 человек, нашли мертвым
иллюстрационное фото

По всей видимости, выйти из леса ему помешало плохое самочувствие.

72-летний учитель физкультуры гимназии найден в лесу мертвым. Об этом сообщил в соцсетях поисково-спасательный отряд «Ангел». Алексей Барановский ушел за грибами еще 4 октября утром. Он не планировал долго собирать грибы, так как в 13 часов у него уже были занятия в гимназии № 10 Молодечно.

Он очень хорошо знал лес вокруг дачного поселка, отмечают поисковики. Но выйти из леса ему помешало плохое самочувствие - во всяком случае, он сам позвонил жене и просил вызвать МЧС. Позже связь с Алексеем Барановским прервалась.

В поисках участвовало до 130 человек, в том числе родные, близкие и ученики Алексея Николаевича, неравнодушные люди, сотрудники милиции, МЧС и военнослужащие двух частей Молодечно и Минска. Однако найти грибника в короткие сроки не удалось. Не помогли даже квадрокоптеры и специально обученные собаки. К сожалению, тело Алексея Николаевича было обнаружено только 15 октября.

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