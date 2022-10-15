закрыть
15 октября 2022, суббота, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Илон Маск заявил, что Starlink продолжит бесплатно раздавать интернет в Украине

  • 15.10.2022, 22:01
Илон Маск заявил, что Starlink продолжит бесплатно раздавать интернет в Украине

SpaceX потратила на поставку и обслуживание терминалов Starlink в Украине $80 миллионов.

Спутниковая связь системы Starlink продолжит бесплатно работать в Украине, несмотря на расходы SpaceX, заявил основатель компании Илон Маск.

«Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал бизнесмен в твиттере.

В начале октября Маск заявил, что SpaceX потратила на поставку и обслуживание терминалов Starlink в Украине 80 миллионов долларов, а к концу года расходы компании превысят 100 миллионов.

14 октября CNN сообщил, что SpaceX направила письмо Министерству обороны США. В нем компания заявила, что больше не может продолжать финансирование спутниковой сети Starlink для Украины, и попросила Пентагон взять оплату работы системы на себя. По оценкам SpaceX, расходы на работу Starlink в Украине к концу года достигнут 124 миллионов долларов.

При этом в материале телеканала говорилось, что около 85% из 20 тысяч терминалов Starlink в Украине были полностью или частично оплачены Польшей, Великобританией и США, а также краудфандинговыми кампаниями и неправительственными организациями. Они же, по данным CNN, оплатили около 30% услуг по постоянному интернет-подключению.

Комментируя статью CNN, Макс говорил, что SpaceX не просит возместить предыдущие расходы на Starlink для Украины, но также не может «бесконечно финансировать» эту систему.

В Пентагоне подтвердили, что получили письмо от SpaceX. Представитель министерства заявил, что ведомство работает «над поиском решений для вооруженных сил Украины». В Белом доме заявили, что изучают возможные варианты помощи Киеву в предоставлении спутниковой связи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип