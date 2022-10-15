ВСУ ликвидировали начальника службы войск и безопасности военной службы 29 армии РФ подполковника Тарасова 7 15.10.2022, 22:15

5,632

Об этом сообщил офицер ВСУ.

15 октября появилась информация о ликвидации Вооруженными силами Украины начальника службы войск и безопасности военной службы 29 общевойсковой армии Российской Федерации подполковника Владимира Тарасова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: «Начальник службы войск и безопасности военной службы 29 общевойсковой армии подполковник Владимир Тарасов успешно демобилизован».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».