закрыть
15 октября 2022, суббота, 23:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали начальника службы войск и безопасности военной службы 29 армии РФ подполковника Тарасова

7
  • 15.10.2022, 22:15
  • 5,632
ВСУ ликвидировали начальника службы войск и безопасности военной службы 29 армии РФ подполковника Тарасова

Об этом сообщил офицер ВСУ.

15 октября появилась информация о ликвидации Вооруженными силами Украины начальника службы войск и безопасности военной службы 29 общевойсковой армии Российской Федерации подполковника Владимира Тарасова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: «Начальник службы войск и безопасности военной службы 29 общевойсковой армии подполковник Владимир Тарасов успешно демобилизован».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип