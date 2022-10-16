закрыть
16 октября 2022, воскресенье, 2:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Еврокомиссия предоставит конкретный план финансовой помощи Украине

  • 16.10.2022, 2:31
Еврокомиссия предоставит конкретный план финансовой помощи Украине

Подробности.

Еврокомиссия представит конкретный план финансовой помощи Украине уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

«Таким образом, потребности Украины в финансировании также растут. Нам следует рассмотреть более стратегический план финансирования для обеспечения экономической стабильности Украины. Члены G7 помогают поддерживать Украину, теперь должны активизироваться и другие», - заявил Домбровскис.

По его словам, очень важно, что западный демократический мир продолжает быть единым и оказывать всю необходимую поддержку Украине, а также давление на агрессора-Россию санкциями. Вице-президент Еврокомиссии добавил, что его встречи в Вашингтоне с представителями разных стран, а также международными и европейскими финансовыми институтами подтверждают готовность держать этот курс.

«Сейчас мы работаем в ЕС, чтобы обеспечить стабильное и предполагаемое финансирование ЕС Украине в течение следующего года, а затем переход к делу послевоенного восстановления», - добавил Домбровскис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан 
Режим Лукашенко нарывается на новый ответ партизан  Артем Черников
Откладывать уже некуда, пора
Откладывать уже некуда, пора Ирина Халип
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа
Полк Калиновского — реальный и легитимный представитель белорусского народа Богдан Яременко
Солдаты выбирают белый флаг
Солдаты выбирают белый флаг Владимир Халип