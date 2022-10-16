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Иранские «шахеды» скоро будут падать чаще

  • 16.10.2022, 4:04
Иранские «шахеды» скоро будут падать чаще

Украинцы собрали деньги на противодронную систему.

Украинцы собрали 150 млн грн на противодронную систему менее чем за двое суток. Об этом вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

Он отметил, что целью было собрать 100 млн.

«Спасибо за каждый донат. 1 тыс. эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии «Азовстали» с надписью «Вірю в ЗСУ», 100 из которых лично подписал [главнокомандующий ВСУ] Валерий Залужный разыграем уже вскоре. Результаты опубликует [сооснователь Monobank] Олег Гороховский в своем Telegram-канале «ОГо» завтра в 17.00. Еще раз спасибо всем, кто донатил. Благодаря вам иранские «шахеды» скоро будут падать чаще, а объекты критической инфраструктуры страны будут более защищены!» – написал он.

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