Нидерланды могут отправить спецназ в Украину для охоты на Гиркина 7 16.10.2022, 8:10

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Диверсант проходит в качестве обвиняемого по делу о крушении Boeing 777.

Болгарский журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев не исключает отправку в Украину Сил специальных операций Нидерландов для задержания российского диверсанта Игоря Гиркина (Стрелкова), проходящего в качестве обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году.

Об этом аналитик написал в своем Twitter-аккануте, комментируя информацию об отправке Стрелкова на войну в Украину.

«Поскольку он является главным обвиняемым и разыскивается голландскими правоохранительными органами, я не удивлюсь, если в ближайшие несколько дней мы увидим, как голландская группа ССО спускается в Восточную Украину с короткой миссией», - написал расследователь.

Тем временем украинский активист Сергей Стерненко объявил вознаграждение в размере 10 тыс. долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен.

Напомним, последние несколько дней Стрелков, активно комментировавший до этого ход боевых действий в Украине, внезапно исчез из информационного пространства.

Он перестал делать посты в своем Telegram-канале и появляться в эфирах российских YouTube-каналов. В Сети появилась неподтвержденная информация о том, что Гиркин отправился на фронт командиром или замкомандира одного из российских батальонов.

Позже эту информацию косвенно подтвердила молодая жена Гиркина, опубликовавшая с ним совместное фото, на котором диверсант запечатлен в военной форме. В комментарии к снимку Регинская заявила, что Стрелков «скоро выйдет на связь».

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