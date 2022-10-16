В Тегеране произошел взрыв в «политической» тюрьме 16.10.2022, 8:14

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Коллаж 24 канала

Массовые протесты в Иране усиливаются.

СМИ сообщают о взрыве в тегеранской тюрьме Эвин. В частности, там содержатся «политические» заключенные.

На обнародованных кадрах заметно, как над тюрьмой в небо поднимается дым. Слышны звуки выстрелов, а также – раздается сообщение о тревоге. Эвин охватило пламя, передает Reuters.

Очевидцы рассказали, что к воротам Эвин пришли люди, родных которых удерживают в тюрьме. Также местные жители сообщили, что видели, как туда едут спецназовцы на мотоциклах.

Кроме того, возле тюрьмы Эвин находится много скорых. Никаких деталей пока не раскрывают. Представители власти и государственные СМИ молчат.

Между тем представитель силовиков сообщил, что «спокойствие» удалось восстановить. Сейчас дороги, ведущие к Эвин, перекрыли. Находящиеся у тюрьмы люди восклицают: «Смерть Хаменеи».

#فوری

شلیک پرتابه هایی به درون زندان اوین و‌ پس از آن صدای انفجار مهیب، آیا زندان اوین تکرار همان جنایت هولناک هواپیمای اوکراینی ست؟!#IranProtests2022 pic.twitter.com/JW66Dq5l3O — cheshm_abi (@chawshin_83) October 15, 2022

لحظه یکی‌از سه انفجار در اوین



نیروهای امنیتی به مردمی که در جلوی اوین جمع شده‌اندگاز اشک آور شلیک‌کردند#مهسا_امینی



pic.twitter.com/3ovIjJh0Os — Sima Sabet | سیما ثابت (@Sima_Sabet) October 15, 2022

Протесты в Иране: главное

Протесты в Иране вспыхнули после убийства 22-летней Махсы Амини. Девушку до смерти избила так называемая «полиция морали» из-за якобы неправильного ношения хиджаба.

Люди вышли на массовые протесты. В работе интернета сразу начались «сбои», а по стране прокатилась волна задержания журналистов.

Местные силовики со зверской жестокостью разгоняли протестующих. Погибли десятки человек. В частности, известно о гибели не менее 23 детей. Самой молодой жертве было всего 11 лет. Мальчику выстрелили в затылок.

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