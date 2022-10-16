Украинская авиация разгромила российскую ПВО в Херсонской области 16.10.2022, 8:19

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Точные удары нанесены в Бериславском и Каховском районах.

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Украинские воины в течение 15 октября нанесли мощные удары по врагу.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Авиацией нанесено по позициям противника 13 поражений, в том числе по развертыванию противовоздушной обороны в Бериславском и Каховском районах, по сосредоточениям живой силы врага и техники - в Николаевском и Баштанском районах», - отметили украинские военные.

В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено 426 огневых задач. Подтвержденные потери врага составляют:

14 солдат;

3 самоходные артустановки;

гаубица «Мста-Б»;

станция радиоэлектронной борьбы;

Кроме этого, было повреждено 8 единиц техники, среди которых 2 самоходные установки, гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника.

«К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу до 7 человек в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил», - добавили в ОК «Юг».

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