Украинская авиация разгромила российскую ПВО в Херсонской области
- 16.10.2022, 8:19
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Точные удары нанесены в Бериславском и Каховском районах.
ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Украинские воины в течение 15 октября нанесли мощные удары по врагу.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Авиацией нанесено по позициям противника 13 поражений, в том числе по развертыванию противовоздушной обороны в Бериславском и Каховском районах, по сосредоточениям живой силы врага и техники - в Николаевском и Баштанском районах», - отметили украинские военные.
В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями было выполнено 426 огневых задач. Подтвержденные потери врага составляют:
14 солдат;
3 самоходные артустановки;
гаубица «Мста-Б»;
станция радиоэлектронной борьбы;
Кроме этого, было повреждено 8 единиц техники, среди которых 2 самоходные установки, гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника.
«К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу до 7 человек в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил», - добавили в ОК «Юг».