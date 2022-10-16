Оккупанты уходят из Херсона целыми колоннами 6 16.10.2022, 8:26

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Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

ВСУ могут освободить город в ближайшие дни.

Украинский офицер Олег Жданов высказал мнение по поводу слов начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что весной 2023 года ВСУ смогут освободить временно оккупированные территории и вернуть страну к границам 1991 года.

Полковник ВСУ по этому поводу высказался так: «Я думаю, что главный разведчик страны что-то знает, или, во всяком случае, он знает больше нас с вами, поэтому у меня нет оснований, чтобы оспаривать слова генерала Буданова».

Военный эксперт привел доводы в пользу того, что даже Херсонщину можно освободить за считанные дни, а это подтверждает прогноз Кирилла Буданова по срокам выхода на административные границы: «По тому же Херсону. Financial Times пишет, что мы можем на следующей неделе освободить Херсон. С одной стороны, звучит на уровне фантастики. До Херсона километров 20 еще надо пилить и это не по пустой местности, а через рубежи обороны российских войск».

После короткой паузы Олег Жданов продолжил: «С другой стороны, когда смотришь Херсонские паблики, оттуда каждый день уходят эвакуационные колонны. Колонны! Коллаборанты вывозят семьи, оккупационная администрация покидает город, некоторых военных вывозят, имущество военное вывозят. Это наталкивает на мысль, что россияне понимают: Херсон они не удержат. Не сегодня, так завтра Вооруженные силы Украины освободят Херсон».

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