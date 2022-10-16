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Соловьев, Киселев, Симоньян и другие пропагандисты готовятся работать на нового главу РФ

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  • 16.10.2022, 8:54
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Соловьев, Киселев, Симоньян и другие пропагандисты готовятся работать на нового главу РФ
Владимир Соловьев

«Рупоры Кремля» переобуваются в воздухе.

Политолог Николай Давыдюк в эфире «Радио НВ» рассказал, как российские пропагандисты уже готовятся к тому, что в РФ будет новый глава государства, а не диктатор Владимир Путин.

«Эти лакшеры [пропагандисты], типа [Владимира] Соловьева, [Дмитрия] Киселева, у которых забрали много недвижимости, мне кажется, что уже готовятся переобуться под нового диктатора или нового президента России. Они уже начали играть эту игру, забрасывают удочки в разные стороны. К примеру, если условный Мишустин, Собянин или Медведев станет завтра президентом по разным причинам — убийство Путина, революция, проигрыш в войне, то они сразу будут готовы войти в медиапул нового президента», - считает Давидюк.

Их риторика, по словам политолога, остается фашистской, они продолжают пропагандировать военные прокремлевские нарративы, но в то же время думают о себе и ищут платформы для диверсификации.

«Большинство из них ( например, [Маргарита] Симоньян, поняла, что на Западе ее не примут и у нее не будет сценария отступления) будут искать условные Арабские Эмираты. <...> Но она увереннее, что сможет перескочить к новому руководителю. Или Тина Канделаки, или кто-либо из тех, кто пытается не палиться, типа [Ксении] Собчак и [Юрия] Дудя, тоже рассчитывают потом с другим [руководителем РФ работать]. Никто не хочет, как квазимодо, лежать в одном гробу с Путиным. Каждый из них понимает, что они младше его минимум вдвое и еще прожить хотят однозначно», — убежден Давидюк.

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